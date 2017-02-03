В Якутии началась подготовка к паводку

В Якутии утвердили План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков.

Минприроды республики проведет противопаводковые предупредительные мероприятия на реках Алдан, Амга, Нюя, Токко, расчистку русел рек, превентивные мероприятия по берегоукреплению и защите населенных пунктов, а также подготовительные мероприятия по безопасному пропуску весенних вод, сообщили в пресс-службе ведомства.

По плану, на 31 затороопасном участке площадью 212,8 га в 9 муниципальных районах проведут работы по ослаблению прочности льда. Также расчистят русла рек для увеличения пропускной способности рек Хамыньыкы и Таатта в Таттинском улусе и речки Тамма в Мегино-Кангаласском районе.

Кроме того, в 2017 году запланировано укрепление берегов на реке Индигирка у села Хону Момского улуса и на реке Алдан у села Булун Таттинского улуса.

Для проведения профилактических и подготовительных мероприятий по безопасному пропуску весенних вод предусмотрены средства из республиканского бюджета в рамках государственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы».