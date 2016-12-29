В Таттинском улусе за добычу зайца-беляка наказали охотников

Два гражданина незаконно добыли 7 зайцев-беляков в Таттинском районе. В их машине также обнаружены орудия промысла — 43 петли, изготовленные из металлической проволоки. Госинспекторы Министерства охраны природы РС(Я) выявили факт незаконной охоты на зайца-беляка, изъяли петли и составили протокол.

Незаконной добычей 7 зайцев-беляков охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 14500 рублей. 26 декабря решением мирового судьи по Таттинскому району оба гражданина лишены права осуществлять охоту сроком на 1 год.

Минприроды Якутии напоминает, что по Указу Главы РС(Я) Егора Борисова в охотничьих угодьях Амгинского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского Таттинского, Чурапчинского, Хангаласского улусов и на территории Якутска установлено ограничение охоты на диких копытных животных, зайца-беляка, боровую дичь в сезон охоты 2016/2017 годы.