В минприроды Якутии наградили лучших экологических активистов

Министерство охраны природы Якутии подвело итоги всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» Акция проводилась в рамках проекта «Экология России». Акция состояла из различных элементов, обязательными из которых стали экоуроки. В Якутии участниками проекта стали почти 10 тысяч человек.

Проведены научно-практические конференции, акции по санитарной очистке и озеленению, выставки поделок из материалов вторичного сырья, акции по сбору батареек, макулатуры, конкурсы рисунков, экологических плакатов и так далее.

Поздравляя победителей и участников акции, министр охраны природы Сахамин Афанасьев выразил слова благодарности всем участникам: «Благодарю каждого школьника, педагога и всех откликнувшихся людей, принявших участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» Работа, которую вы провели, имеет важное значение. Благодаря проведенным экоурокам, конкурсам, выставкам и другим мероприятиям, порядка 10-ти тысяч школьников, педагогов, родителей стали участниками природоохранных мероприятий, а значит, внесли вклад в дело защиты природы родной Якутии. Я уверен, полученные знания и опыт пригодятся Вам и в будущем».

При подведении итогов акции по номинациям конкурсов региональным штабом была создана конкурсная комиссия, в которую вошли представители министерства образования и науки, министерства охраны природы, республиканского Центра экологии, туризма и агротехнологического образования. Победителями конкурса «Эколидер» регионального этапа стали 40 детей, «Экоплакат» — пять детей, названы три лучших образовательных учреждения и лучшие кураторы акции.

На федеральном этапе конкурса «Эколидер» Якутию представили 10 учащихся, из которых десятиклассница школы №5 Якутска Анастасия Софронова и девятиклассник Алданской гимназии Александр Савченко стали победителями федерального этапа конкурса и получили путевки на детский лагерь «Артек».