В Минприроды провели видеоконференцию

26 января состоялось совещание в формате видеоконференц-связи с участием сотрудников аппарата Министерства охраны природы РС(Я) и территориальными подразделениями.

Под председательством первого заместителя министра охраны природы Семена Яковлева были рассмотрены требования к зимнему маршрутному учету, государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), итоги деятельности Минприроды в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я» Саргылана Михайлова рассказала о плане заседаний практических работ государственных инспекторов Дирекции.

Иннокентий Семенов, начальник Управления по охране и регулированию объектов животного мира и среды их обитания, предоставил информацию о требованиях к зимнему маршрутному учету на 2017 год. Заместитель руководителя Управления по регулированию, использованию и сохранению охотничьих ресурсов Дмитрий Лугинов рассказал об итогах деятельности Минприроды в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 2016 году.

По вопросу постановки на учет объектов НВОС выступила руководитель Управления экологической безопасности Вера Степанова. Она обязала руководителей территориальных подразделений усилить работу по доведению до хозяйствующих субъектов и глав муниципальных образований информацию об обязательстве по постановке на госучет объектов НВОС.

Еще один вопрос касался мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья в летне-осенний период 2017 года. Как рассказал главный специалист УЭБ Иван Сыромятников, в настоящее время утверждён План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод и подготовлен реестр потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов, попадающих в зону возможного затопления на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году. В этот реестр включено 101 потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов, нефтебаз, складов ГСМ, минудобрений, ядохимикатов и др.

Подводя итоги работы видеоконференции, Семен Яковлев нацелил руководителей территориальных подразделений на достижение положительных результатов работы в этом году и поставил приоритетные задачи в Год экологии и ООПТ.