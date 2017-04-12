В Арктике находятся 102 объекта накопленного вреда окружающей среде

В Совете Федерации состоялось совместное заседание секций Совета по Арктике и Антарктике, посвященное вопросам ликвидации накопленного экологического ущерба в северной полярной области земного шара.

Представитель ВНИИ «Экология» Лариса Тропман в своем выступлении подчеркнула, что перед их ведомством стоит задача по реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда. А именно: мониторинг выполнения мероприятий, сбор и обобщение информации о наличии на территориях субъектов Российской Федерации объектов накопленного вреда и функции ведомственного проектного офиса проекта «Чистая страна».

По ее словам, всего согласно полученной на сегодняшний день информации на территории Арктической зоны выявлено 102 объекта накопленного вреда окружающей среде. Самое большое количество таковых представлено в Красноярском крае, а самый высокий процент загрязненных в результате хозяйственной деятельности территорий характерен для Ненецкого автономного округа.

В основном это нефункционирующие военные объекты и территории, которые примыкают к ним, объекты размещения бытовых и промышленных отходов, которые требуют рекультивации, брошенные и затопленные объекты в акваториях арктических морей и рек. А также территории, которые загрязнены нефтепродуктами в результате нефтедобычи и нарушения эксплуатации нефтепроводов и прочее, и объекты накопленного вреда горнодобывающей промышленности.

На сегодняшний день субъектами РФ в рамках проекта «Чистая страна» выполнен первый этап работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории природного заповедника «Ненецкий» — в 2015 году были ликвидированы бесхозные объекты, представляющие опасность природной среде и биологическому разнообразию дельтовой части реки Печоры. Также разработана программа очистки акватории береговой полосы Кольского залива, планируется ликвидация вреда на архипелаге Земля Франца Иосифа, ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Архангельской области и ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики в Якутии. Работы по ликвидации накопленного вреда на островах Рудольфа, земли Александра Гофмана, Греэм-Белл, Хейса, Гукера, архипелага Земля Франца-Иосифа ранее уже были проведены в 2012–2016 годах. Результатом явилось удаление более 30 тысяч тонн отходов, рекультивация более 200 гектаров земель, и проведение геоэкологического обследования.

Общая стоимость реализации мероприятий в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» составит 476 млн рублей, за весь период выполнения работ (три ближайших года) – более 1 млрд рублей.

В настоящее время перед министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации стоит задача по оценке общего объема накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне Российской Федерации с учетом данных других ведомств и разработки обобщенной «дорожной карты», плана-графика выполнения работ по ликвидации этих объектов.

Напомним, что Совет по Арктике и Антарктике был создан при Совете Федерации в 2014 году. В его функции входит анализ законодательства РФ по вопросам реализации государственной политики и обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике и Антарктике, подготовка предложений, участие в экспертизах по указанной тематике. Председателем Совета является сенатор Вячеслав Штыров.