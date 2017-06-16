Сахамин Афанасьев прокомментировал «прямую линию» Владимира Путина

Вчера президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы жителей страны в прямом эфире. Среди вопросов про экономику и социальное обеспечение граждан прозвучала проблема утилизации отходов. Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев высказался по поводу этой темы. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Жители подмосковной Балашихи обратились к президенту с просьбой решить проблему со свалкой в городе, которая вредит их здоровью. Действительно, проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения, – прокомментировал итоги прямой линии министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев. – На территории Якутии расположен 471 объект размещения отходов, из которых всего 244 зарегистрировано в Государственном реестре объектов размещения отходов. Основные проблемы – отсутствие оборудованных полигонов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства, отсутствие производств по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов, рост числа несанкционированных свалок отходов, накопление отходов. По большому счету, в большинстве населенных пунктах не организована система сбора и вывоза ТКО. Кроме того, проблем добавляет отсутствие круглогодичного транспортного сообщения в отдаленных уголках республики».

Решить проблему можно путем субсидирования региональных программ в сфере обращения с отходами из федерального бюджета с приоритетом финансирования арктических регионов, добавил Сахамин Афанасьев, и высказал идею об обновлении природоохранного законодательства Якутии, в частности о внесении изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях» и разработке указа главы республики «О региональном государственном экологическом надзоре».