Сахамин Афанасьев призвал глав районов к плодотворному сотрудничеству

Сегодня министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев выступил в заседании Совета по местному самоуправлению при Главе республики. В своем докладе министр обозначил задачи на Год экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в РФ.

По его словам, руководством министерства в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Хангаласском, Алданском, Хангаласском районах проведены совещания по подготовке и проведению Года экологии.

«В настоящее время План мероприятий проведения Года экологии и ООПТ утвержден в 22 муниципальных образованиях. В основном, мероприятия направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, проведение работ по благоустройству и озеленению, эколого-просветительских акций», — сказал он.

Далее министр остановился на вопросах совершенствования системы ООПТ республики. Как известно, Главой Республики поставлена задача расширить площадь особо охраняемых природных территорий до 1 млн. кв. км. В 2016 году общая площадь ООПТ Якутии увеличилась на 15 тыс. кв.км. и достигла 933 тыс. Увеличение произошло за счет создания новых ООПТ местного значения в Намском (ресурсный резерват «Бэс-Чагда») и Нюрбинском улусах (ресурсные резерваты «Марха» и «Сата»).

«Принятие решений об образовании ООПТ местного значения является прерогативой органов местного самоуправления. Инициатором создания ООПТ может стать любой гражданин, общественная организация, учебные и научные учреждения. Ждем и готовы поддержать Ваши инициативы в этом направлении», — отметил министр.

Также Сахамин Миланович затронул тему нанесения ущерба поголовью домашних животных волками. Он отметил, что по итогам работ по регулированию численности волков в 2016 году достигнуто значительное сокращение ущерба. Он призвал глав поселений усилить организационные работы по защите домашних животных от нападения волков на подконтрольных территориях.

Кроме того, министр напомнил о Правилах обращения с отходами производства и потребления. По его словам, органам местного самоуправления необходимо организовать сбор ртутьсодержащих отходов на территории муниципального района, их вывоз и утилизацию.

В завершении выступления Сахамин Афанасьев выразил надежду на совместную плодотворную работу в Год экологии и особо охраняемых природных территорий.