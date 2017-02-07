Сахамин Афанасьев: Необходима консолидация сил государств для сохранения природы Арктики

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев участвовал на IV заседании рабочей группы Арктического совета по сохранению флоры и фауны (CAFF) в городе Каутокейно в Норвегии, который проходил 31 января — 2 февраля. Он представил доклады «Система особо охраняемых природных территорий в РС(Я): от местной системы до вклада во Всемирное природное наследие» и «Сохранение биологического разнообразия в арктической зоне Республики Саха (Якутия)». О масштабном международном мероприятии министр подробно рассказал пресс-службе своего ведомства.

— Сахамин Миланович, расскажите о работе форума.

— На IV заседании CAFF были рассмотрены отчёты участников по арктическому морскому биоразнообразию, мониторинг циркумполярного биоразнообразия, показатели особо охраняемых природных территорий, состояние и тенденции популяции гусей, отчёт по инвазивным видам, принципы биоразнообразия, миграция перелетных птиц и др. Это заседание было юбилейным – со дня первого собрания рабочей группы прошло уже 25 лет.

Заседание вел председатель КАФФ Рейдар Хинтрум. Участниками были министры и ответственные лица по вопросам охраны окружающей среды и биоразнообразия из Австралии, Канады, Финляндии, Исландии, Ирландии, Японии, Дании, Голландии, Норвегии, Швеции, США.

Россию представили консультант отдела международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Бахтов, исполнительный директор Северного форума Михаил Погодаев и я.

— Вопросам сохранения Арктической флоры и фауны уделяется большое внимание. Каковы причины такого серьезного подхода к вопросу?

— Дело в том, что Арктическая флора и фауна на всех участках почти идентична. Для объектов животного мира, особенно для перелётных птиц, нет границ, которые формально установлены между государствами. То есть, те государства, которые имеют выход в арктическую зону, должны объединить усилия и обеспечить ее сохранность. Очень важно выработать единые принципы и подходы, работать сообща. Это задача всего мирового сообщества — все государства должны скооперировать силы для сохранения видового биоразнообразия.

— Почему именно Арктика?

— Природа Арктики очень уязвима. Разлив нефтепродуктов, незаконная охота, браконьерство или беспокойство птиц во время гнездования – все это может нарушить хрупкий баланс и сказаться на популяции вида, что, в свою очередь, может по цепочке нанести вред другим видам. Ведь все мы знаем, что в природе все взаимосвязано.

Понимая это, члены вышеназванных государств обсуждают отчеты по каждому виду и выносят рекомендации по всем пунктам.

— Наша республика известна обилием редких видов животных и птиц. Расскажите, какие виды обитают на территории Якутии.

— В арктической зоне Республики Саха (Якутия) отмечено 789 видов и подвидов высших сосудистых растений и 177 видов наземных позвоночных. Пресноводные рыбы представлены 35 видами, птицы 120 видами. В Красные книги разного ранга занесено 38 видов животных и 61 вид растений. Среди арктических растений, включенных в Красные книги России и Якутии, отмечены такие редкие ценные лекарственные растения, как родиола северная и вздутоплодник мохнатый.

— Наблюдается ли увеличение численности популяции таких редких птиц, как стерхи?

— Стерх включен в Красную книгу Международного союза охраны животных и России. В Якутии стерх представлен восточной популяцией, включающей 99% общей численности вида. Благодаря природоохранным усилиям России и Китая численность стерха увеличивается: по данным учетов на зимовках в 1985-1990 годах она составляла 1800-2000 особей, в настоящее время – свыше 4000 особей.

— Какие животные обитают в морской среде Арктики?

— Арктическая морская среда является ареалом распространения таких уникальных видов млекопитающих, как белый медведь, нарвал, морж и белуха. Министерством охраны природы с 2005 г. ведется регулярное слежение за состоянием популяции белого медведя в Нижнеколымском и Аллаиховском районах. С 2008 г. WWF России подключил Якутию к проекту «Медвежий патруль» и оказывает поддержку полевых исследований.

— Минприроды Якутии проводит различные мероприятия по восстановлению биологического разнообразия. Расскажите об одном из них.

— С 1996 года формируется популяция овцебыка, расселяемого с полуострова Таймыр. Результаты исследований свидетельствуют в пользу успешной адаптации вида к новым условиям обитания. Стада овцебыков активно наращивают поголовье, превысившее 2200 особей. Для обитания вида пригодна вся тундровая зона, включая морские острова, их потенциальная емкость позволяет выпас в естественной среде обитания до 150 тысяч особей.

— Спасибо Вам за беседу.