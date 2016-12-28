Сахамин Афанасьев: Год экологии требует объединения усилий

Министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев прокомментировал выступление Владимира Путина 27 декабря на заседании Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». Президент страны четко обозначил самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения в 2017 году.

В первую очередь, это – снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, совершенствование системы экологической информации, обезвреживание отходов производства и потребления, активная вовлечённость граждан, общественных организаций в различные социальные проекты. Также, по его словам, требуют внимания проблемы энергосбережения, сохранения лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений.

«Экологические проблемы, которые обозначил Президент, являются первостепенными, и мы в своей дальнейшей деятельности должны руководствоваться этими задачами. Республика активно включилась в работу по подготовке и проведению Года на территории региона. На уровне Правительства создан Оргкомитет, в который вошли представители органов исполнительной власти, науки, предприятий и общественности, утвержден План мероприятий, состоящий из 9 крупных разделов, включающих 53 мероприятия. Стоит отметить, что все эти мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности на территории Республики Саха (Якутия)», — отметил министр.

Сахамин Афанасьев добавил, что в Якутии также стоит остро вопрос обращения с отходами.

«В настоящее время проводится работа по определению регионального оператора, который будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов. Также в следующем году мы начнем работу по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ Усть-Янского улуса и очистке территории поселка Тикси Булунского района от накопленного металлолома в рамках национального проекта «Чистая страна», — сообщил он.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Президент назвал ключевым вопросом.

«В республике идет целенаправленная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день ряд крупных промышленных предприятий, действующих на территории республики, реализуют свои программы по охране окружающей среды. Но есть и те, которые вопросам экологии не уделяют должного внимания. В связи с этим, в 2017 году предстоит большая работа с природопользователями и муниципальными образованиями по подготовке целевых программ в области охраны окружающей среды. Год экологии и ООПТ требует от нас всех объединения усилий, сил и средств», — подчеркнул министр.

Необходимо отметить, что Госсовет официально дал старт Году экологии в России, который объявлен наступающий 2017 год.