Русское географическое общество в 2017 году займется изучением Новосибирских островов в Якутии

Попечительский совет отделения Русского географического общества в Якутии под руководством главы региона Егора Борисова определил основные проекты, которые необходимо реализовать в 2017 году. Среди них – экспедиция на Новосибирские острова и проведение географического фестиваля.

По словам Егора Борисова, на 2017 год запланировано много интересных проектов, однако изучение русской Арктики, полярных экспедиций первопроходцев, ученых и промысловиков должно стать одним из приоритетных направлений в работе.

«Также необходимо провести большой географический фестиваль, который будет длиться целую неделю. В этом году Якутия заняла первое место по количеству участников географического диктанта. К слову, мне было очень интересно принять в нем участие, почувствовал себя учеником и вспомнил школьные годы», — отметил Ил Дархан.

Отделение Русского географического общества в Якутии насчитывает более 360 членов, на их счету сотни проведенных экспедиций и образовательных мероприятий — научно-практическая конференция «Актуальные вопросы краеведения», экспедиция «Полюс холода соединяет океаны», научно-практическая конференции «Оймякон – полюс холода», экспедиция на хребет Черского и т.д.

«При скромных финансовых ресурсах — не более миллиона рублей — удалось реализовать ряд весьма амбициозных проектов. По нашим оценкам, содействие, оказанное нам в организационном и материально-техническом планах, в несколько раз превышает те средства, которыми мы реально располагали.

В этом я вижу заслугу и главы республики, как председателя попечительского совета, и активных членов отделения — всех тех, кому небезразлична наша деятельность по популяризации и изучению родного края», — сказал председатель регионального отделения РГО, заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский.