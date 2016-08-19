Рабочая группа проверила экологическую ситуацию в объектах «Алмазов Анабара»

В прошлом году жители села Жилинда Оленекского района выразили свою обеспокоенность тем, что при выдаче лицензии на геологоразведку и добычу алмазов якутское управление «Роснедра» нарушило их права. Год спустя состоялась встреча жителей с рабочей группой.

Напомним, жилиндинцы опасались того, что исконная среда их обитания будет нарушена. И отныне жить согласно своим традициям им будет затруднительно, так как река Малая Куонамка, обеспечивающая местное население чистой питьевой водой и являющаяся объектом охоты и рыболовства, будет загрязнена.

Год спустя, 17 августа, в селе Жилинда состоялось совещание АО «Алмазы Анабара» по вопросам геологоразведочных и добычных работ на месторождении реки Малая Куонамка. На этот раз стороны вели достаточно конструктивный и продуктивный диалог.

Министр охраны природы Сахамин Афанасьев, выступая перед участниками совещания, отметил, что освоение месторождения реки Малая Куонамка находится под пристальным вниманием экологов.

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Рабочая группа в составе генерального директора АО «Алмазы Анабара» Павла Маринычева, главного инженера АО «Нижне-Ленское» Андрея Карху, начальника отдела охраны окружающей среды и земельных отношений АО «Алмазы Анабара» Сидора Захарова, депутата Ил Тумэн Елены Голомаревой, министра охраны природы Сахамина Афанасьева, министра промышленности Андрея Панова, главы Оленекского района Александра Иванова посетила Анабарский и Оленекский улусы. Целью поездки стало ознакомление с производственными объектами АО «Алмазы Анабара».

В Оленекском эвенкийском национальном улусе делегация посетила месторождение «Талахтах», где ознакомилась с ходом производственных работ, в том числе с природоохранными мероприятиями, такими как применение системы оборотного водоснабжения, отстойника и рекультивации земель.

Далее группа побывала на лицензионных участках «Эбелях-Гусиный» и «Маят». Главный эколог АО «Алмазы Анабара» Сидор Захаров рассказал о проводимых природоохранных мероприятиях, а также рабочая группа оценила состояние реки Маят после рекультивационных работ. Стоит отметить, что на выездах принимали участие представители общественности Оленекского улуса и села Жилинда.

«Министерство проводит мониторинговые исследования природных сред в зоне деятельности «Алмазов Анабара». В прошлом году члены Общественного экологического совета рассмотрели природоохранную деятельность предприятия, по итогам заседания был принят ряд важных рекомендаций. Также на следующей неделе будут организованы контрольно-рейдовые мероприятия на лицензионных участках в Анабарском, Оленекском улусах и на Томторском месторождении», — сообщил министр.