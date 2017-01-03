Первая неделя января: в Якутске ожидается умеренно морозная погода

В столице республики в первой неделе января синоптики Гидрометцентра России пообещали якутянам умеренную зимнюю погоду. По их данным, 3, 4 и 5 января будет переменная облачность и идти небольшой снег. В эти дни температура воздуха опустится до -20… 30 градусов.

Как сообщают в Гидрометцентре, температура воздуха на этой неделе будет постепенно снижаться — уже к 6 января в Якутск придут морозы: днем похолодает до минус 37, ночью — -40.

В субботу, 7 января, ожидается морозная погода. Ночью -41 градусов, небольшой снег. Днем -33, переменная облачность.

В воскресенье, 8 января, столбики термометров днем покажут — минус 34, ночью — 39.