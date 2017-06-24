Особый противопожарный режим действует в 15 муниципальных образованиях Якутии

Особый противопожарный режим действует на территории Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского районов и Якутска. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Если на территории района действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено», — отметили в МЧС.

По прогнозу Якутского управления Гидрометеослужбы, 24-26 июня ожидается сохранение установившегося чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Горном, Томпонском районах, IV класса — в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Олекминском, Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Алданском, Чурапчинском, Амгинском, Нерюнгринском районах и окрестностях Якутска.

25-26 июня ожидается установление высокого IV класса пожароопасности леса в Нюрбинском районе.

Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

проводить выжигание сухой травы и камыша;

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.