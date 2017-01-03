Народные приметы января: Новому году — начало, зиме — середка

Январь — первый зимний месяц — назывался на Руси «просинцем», потому что впервые после низкого хмурого небосвода декабря появлялись «проталины» — островки синего неба. Но славился январь и метелями, морозами. Именно поэтому русские именовали его «сеченем», чехи и словаки — «леднем», сербы — «зимцем» и «прозимцем».
Кроме того, на Руси январь называли Василь-месяцем в честь святого Василия Великого, день которого приходился на 1 января — перелом зимы. В русских пословицах январь славится как «году начало, зиме середина». Говорили, что в январе день прибавляется уже на два часа (после дня зимнего солнцестояния, 24 декабря, начинается поворот к лету).
Когда-то на Руси год начинался с марта, поэтому январь был одиннадцатым по счету месяцем; позже Новый год отмечался в сентябре, в Семен-день, — и январь стал пятым месяцем года; а после введения Петром I нового летосчисления в 1700 году сделался первым из двенадцати месяцев.
Приметы на весь месяц:
Ворона кричит на полдень, в сторону юга — к теплу, на север — к холоду.
Снегири поют при смене погоды — перед снегопадом.
Воробьи сидят на деревьях втихомолку — пойдет снег без ветра.
Собака растягивается на полу и спит, раскинув лапы, — к теплой погоде.
В январе висит много частых и длинных сосулек — урожай будет хороший.
В январе растет день — растет и холод.
В январе снегу надует — хлеба прибудет.
Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое.
С января солнце на лето поворачивает.
Январь на порог, прибыло дня на воробьиный скок.
Январь подкладывает дров в печку.
Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах расписывает, глаз снегами тешит да ухо морозом рвет.
Январю-батюшке — морозы, февралю — метелицы.
Приметы по дням месяца:
«Новому году — начало, зиме — середка», издавна говорят в народе об этом месяце. И условно изображают его двуликим: старым лицом он обращен в прошлое, молодым — в будущее.
1 января. Если ночь на первое января звездна, то быть по лету большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков и первый день лета.
6 января. Сочельник. Наступают морозы. Зима резвится не в лесу, а у нас на носу. Ясный день — к хорошему урожаю. Коли тропинки черны — урожай на гречу. Звездист небосвод — ждет ягодный год и на скот велик приплод. Дня прибыло на куриную ступню.
7 января. Рождество Христово. Сугробы высоко набило — к хорошему году. Если оттепель — весна будет ранняя и теплая.
С 7 по 14 января. Святки. Загодя в лесах заготовляли бревна для срубов, чтобы по снегу вывезти их на усадьбы.
8 января. Бабий праздник, праздник каш. В праздник каш всяк с ложкой ходит — полный черпак семью не разгонит. Столярничают, играют на музыкальных инструментах.
12 января. Анисьи зимние. Гость, гостинек, взойди на порог. Перед гостем на стол — и грибы, и разносол , и варево из печи на стол мечи.
13 января. Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь — для урожая. Если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов.
14 января. Новый год. Васильев день. Василий Великий. Зиме середка. Если будет туман — к урожаю.
15 января. Сильвестр. Куриный праздник. Ребятам раздают петухов из глины. Январь гонит вьюгу за семь верст.
18 января. Крещенский сочельник — голодный вечер. Полный месяц — к большому разливу. Собирают снег для беления холстов, для бани.
19 января. Крещенье. Крещенские морозы. В ночь небо открывается (проесняется). Коли метель, то мести ей и через три месяца. В народе этот день называют Богоявленьем. Если день теплый — хлеб будет темный, то есть густой, холодный, ясный — лето предстоит засушливое, пасмурный и снежный — ждите обильного урожая. Крещенье под полный месяц — быть большой воде. Собаки много лают — будет много дичи и зверя.
21 января. Емельян Зимний. «Емельян, накрути буран». Метель зиме за обычай. Судят о характере зимы окончательно. Если подует с юга — посулит грозовое лето.
23 января. Григорий Летоуказатель. Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах — к мокрому и холодному лету.
24 января. Федосеево тепло. Если тепло, знать на раннюю весну пошло.
25 января. Татьянин день. Проглянет солнышко — к раннему прилету птиц, снег — лето дождливое.
28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, будет год сырой.
29 января. Петр-полукорм, значит домашней живностью съедена половина зимнего корма.
30 января. Антон перезимний. Перезимник — обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет. Не верь теплой погоде зимой.
31 января. Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. Ломонос морозит нос. Вороны летают и кружат стаями — к морозу. Мороз шутить не любит. «Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а подожди Тимофея-полузимника (4 февраля) — тимофеевских морозцев».
Народные именины:
1 — Илья, Григорий
2 — Даниил
4 — Анастасия
6 — Евгения, Клавдия
8 — Константин
9 — Федор
14- Василий
19- Иван
21- Григорий
22- Петр
23- Павел
24- Михаил
25- Татьяна
27- Нина
29- Максим
31- Кирилл