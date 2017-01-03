Народные приметы января: Новому году — начало, зиме — середка

Январь — первый зимний месяц — назывался на Руси «просинцем», потому что впервые после низкого хмурого небосвода декабря появлялись «проталины» — островки синего неба. Но славился январь и метелями, морозами. Именно поэтому русские именовали его «сеченем», чехи и словаки — «леднем», сербы — «зимцем» и «прозимцем».

Кроме того, на Руси январь называли Василь-месяцем в честь святого Василия Великого, день которого приходился на 1 января — перелом зимы. В русских пословицах январь славится как «году начало, зиме середина». Говорили, что в январе день прибавляется уже на два часа (после дня зимнего солнцестояния, 24 декабря, начинается поворот к лету).

Когда-то на Руси год начинался с марта, поэтому январь был одиннадцатым по счету месяцем; позже Новый год отмечался в сентябре, в Семен-день, — и январь стал пятым месяцем года; а после введения Петром I нового летосчисления в 1700 году сделался первым из двенадцати месяцев.

Приметы на весь месяц:

Ворона кричит на полдень, в сторону юга — к теплу, на север — к холоду.

Снегири поют при смене погоды — перед снегопадом.

Воробьи сидят на деревьях втихомолку — пойдет снег без ветра.

Собака растягивается на полу и спит, раскинув лапы, — к теплой погоде.

В январе висит много частых и длинных сосулек — урожай будет хороший.

В январе растет день — растет и холод.

В январе снегу надует — хлеба прибудет.

Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое.

С января солнце на лето поворачивает.

Январь на порог, прибыло дня на воробьиный скок.

Январь подкладывает дров в печку.

Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах расписывает, глаз снегами тешит да ухо морозом рвет.

Январю-батюшке — морозы, февралю — метелицы.

Приметы по дням месяца:

«Новому году — начало, зиме — середка», издавна говорят в народе об этом месяце. И условно изображают его двуликим: старым лицом он обращен в прошлое, молодым — в будущее. 1 января. Если ночь на первое января звездна, то быть по лету большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков и первый день лета. 6 января. Сочельник. Наступают морозы. Зима резвится не в лесу, а у нас на носу. Ясный день — к хорошему урожаю. Коли тропинки черны — урожай на гречу. Звездист небосвод — ждет ягодный год и на скот велик приплод. Дня прибыло на куриную ступню. 7 января. Рождество Христово. Сугробы высоко набило — к хорошему году. Если оттепель — весна будет ранняя и теплая. С 7 по 14 января. Святки. Загодя в лесах заготовляли бревна для срубов, чтобы по снегу вывезти их на усадьбы. 8 января. Бабий праздник, праздник каш. В праздник каш всяк с ложкой ходит — полный черпак семью не разгонит. Столярничают, играют на музыкальных инструментах. 12 января. Анисьи зимние. Гость, гостинек, взойди на порог. Перед гостем на стол — и грибы, и разносол , и варево из печи на стол мечи. 13 января. Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь — для урожая. Если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов. 14 января. Новый год. Васильев день. Василий Великий. Зиме середка. Если будет туман — к урожаю. 15 января. Сильвестр. Куриный праздник. Ребятам раздают петухов из глины. Январь гонит вьюгу за семь верст. 18 января. Крещенский сочельник — голодный вечер. Полный месяц — к большому разливу. Собирают снег для беления холстов, для бани. 19 января. Крещенье. Крещенские морозы. В ночь небо открывается (проесняется). Коли метель, то мести ей и через три месяца. В народе этот день называют Богоявленьем. Если день теплый — хлеб будет темный, то есть густой, холодный, ясный — лето предстоит засушливое, пасмурный и снежный — ждите обильного урожая. Крещенье под полный месяц — быть большой воде. Собаки много лают — будет много дичи и зверя. 21 января. Емельян Зимний. «Емельян, накрути буран». Метель зиме за обычай. Судят о характере зимы окончательно. Если подует с юга — посулит грозовое лето. 23 января. Григорий Летоуказатель. Ежели иней на деревьях, стогах и скирдах — к мокрому и холодному лету. 24 января. Федосеево тепло. Если тепло, знать на раннюю весну пошло. 25 января. Татьянин день. Проглянет солнышко — к раннему прилету птиц, снег — лето дождливое. 28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, будет год сырой. 29 января. Петр-полукорм, значит домашней живностью съедена половина зимнего корма. 30 января. Антон перезимний. Перезимник — обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет. Не верь теплой погоде зимой. 31 января. Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. Ломонос морозит нос. Вороны летают и кружат стаями — к морозу. Мороз шутить не любит. «Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а подожди Тимофея-полузимника (4 февраля) — тимофеевских морозцев».

Народные именины:

1 — Илья, Григорий

2 — Даниил

4 — Анастасия

6 — Евгения, Клавдия

8 — Константин

9 — Федор

14- Василий

19- Иван

21- Григорий

22- Петр

23- Павел

24- Михаил

25- Татьяна

27- Нина

29- Максим

31- Кирилл