Народные приметы: Мороз на День Петра – лето будет жарким

Если на дворе в этот день метет метель, значит, лето будет дождливым.

Северный ветер на День Петра – жди похолодания и морозов.

Если человек родился 29 января, то он будет хозяйственным. Чтобы защитить себя от злых сил, сглаза и порчи, он должен носить талисман с агатом.

Если 29 января выдается морозный день – лето будет жарким и засушливым.

Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным. Кстати. Это касалось не только людской пищи, но и корма для скота.

Говорят, что на Петра лед ломается. Однако сам день, как правило, отличается сильными морозами. Известна поговорка: «В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет».

Если на Петра идет снег, значит, на лугах будет много травы.

Началась вьюга – примета к тому, что будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.

Ветер 29 января дует с Севера – жди стужи на долгие дни.

Если самовар гудит – примета к тому, что будет холодно.

Если на закате 29 января солнце окрашено в красный цвет – на следующий день стоит ожидать морозной, но солнечной погоды.

Яркий месяц с крутыми рогами 29 января предвещает легкий и приятный морозец.