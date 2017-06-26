На Вилюйском тракте обнаружили две несанкционированные свалки

Региональное отделение ОНФ в Якутии и Росприроднадзор проверили объекты незаконного складирования отходов по Вилюйскому тракту в Якутске, которые местные жители отметили на сайте kartasvalok.ru.

В 20 метрах от дороги на 12 км Вилюйского тракта была обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора объемом почти 6 кубов. Другая свалка была обнаружена в глубине леса на расстоянии 100 метров – 7,5 кубов. Кроме строительного мусора, там валяются и части биологических отходов скота, сообщили в пресс-службе ОНФ по Якутии.

Сотрудниками центра лабораторного анализа и технических измерений взяты пробы для анализа класса опасности и ущерба. Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) направлены акты в природоохранную прокуратуру.

Общественники отметили, что власти начали реагировать на объекты, размещенные на интерактивной карте ОНФ. Об этом свидетельствует оперативная ликвидация незаконной свалки, к примеру, в Пригородном. Сразу после того, как она была отмечена на kartasvalok.ru, администрация города навела порядок на данном объекте.

Всего же на интерактивной карте свалок Якутии зафиксирована информация о 37 несанкционированных свалках и «серых» полигонах.