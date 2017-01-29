На следующей неделе в Якутске немного похолодает

В столице республики самым холодным днем на неделе будет среда, 1 февраля, — температура воздуха опустится до 33-38 градусов ниже ноля, сообщают синоптики Гидрометцентра России.

На предстоящей неделе в Якутске незначительно похолодает, ожидается небольшой снег.

Сегодня, 29 января, днем — минус 21, ночью — -26, будет идти небольшой снег.

В последние дни месяца, 30 и 31 января, станет немного прохладнее: 22-30 градусов мороза.

В среду температура воздуха упадет до — 33-38 градусов. В четверг и пятницу столбик термометра в дневное время суток покажет минус 28-30, ночью — минус 36.