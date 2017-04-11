На реках Лене и Колыме проводятся мероприятия по ослаблению прочности льда

В 2017 году Ленским бассейновым водным управлением предусмотрено выполнение предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на 47 затороопасных участках рек Лены и Колымы на территории 8 муниципальных образований.

Зачернение будет произведено на 37 участках – 475 га, распиловка льда — на 10 участках с общей протяженностью 58 км.

По состоянию на 11 апреля работы полностью завершены на территории Ленского и Хангаласского районов.

В настоящее время проводятся работы по зачернению и распиловке льда на территории Якутска, Олекминского и Намского районов. Специалисты должны управиться до 20 апреля.

Начаты работы по ослаблению прочности льда на реке Лене на территории Кобяйского улуса, на реке Колыме – в Верхнеколымском и Среднеколымском улусах. В этих районах срок окончания работ намечен на конец апреля — начало мая.