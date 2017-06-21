Минсельхоз Якутии добивается разрешения проведения сельхозпала на федеральном уровне

Минсельхоз республики во исполнение поручения Егора Борисова подготовило проект постановления правительства РФ в части изменений в правила установления запрета на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно подготовленного проекта, отмечается, что в условиях многолетней мерзлоты проведение ранневесеннего или позднеосеннего выжигания прошлогодней травы издавна применялся как один из способов борьбы с распространением вредителей, сорняков, освобождения от сухой травы с целью повышения их продуктивности.

Главой Егором Борисовым проект постановления направлен на согласование в минсельхоз России, минприроды России, МЧС России и в адрес руководителей субъектов РФ, относящихся к районам Крайнего Севера.

12 мая этого года глава Якутии на селекторном совещании по вопросам пожароопасного периода на территории республики сказал, что будет добиваться на федеральном уровне того, чтобы сельхозпалы было разрешено проводить в Якутии, так как это необходимо для сельскохозяйственных угодий. Борисов подчеркнул, что «намерен добиваться разрешения этого вопроса на уровне минсельхоза России и правительства РФ».

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть до 1 июля вопрос о целесообразности предоставления субъектам РФ права самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся выжигания сухой травы на землях сельхозназначения при соблюдении мер пожарной безопасности (поручение президента Российской Федерации от 25.05.2017 Пр-1002).

«Сельскохозяйственный пал имеет существенное значение для интенсификации кормопроизводства и животноводства в условиях Крайнего Севера для повышения продуктивности используемых сенокосных и пастбищных угодий, а также при освоении отдаленных угодий и вводе их в сельскохозяйственный оборот», – пишет пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии.

Постановление Правительства РФ о запрете выжигания сухой травы и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения было подписано в ноябре 2015 года.