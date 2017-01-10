Минприроды Якутии присудили Грант Главы республики

Министерство охраны природы Якутии получило Грант Главы РС(Я) за эффективную и результативную деятельность по результатам 2015 года среди органов исполнительной власти.

В число получателей Гранта также вошли десять министерств и ведомств республики. Напомним, Гранты Главы РС(Я) предоставляются в целях стимулирования достижения наилучших показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как степень достижения стратегических целей, качество государственных услуг, эффективность реализации государственных программ и использования бюджетных средств, антикоррупционной деятельности, степень открытости и оценки работы с обращениями граждан, по взаимодействию с общественными объединениями, доступность информации в интернете и другие.

Пресс-служба ведомства поздравляет коллектив министерства с высокой наградой и желает результативной работы и успехов в Год экологии и особо охраняемых природных территорий РФ.