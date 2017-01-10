Минприроды Якутии объявляет конкурс на лучший макет памятного знака

Министерство охраны природы РС(Я) объявляет республиканский конкурс на лучший макет памятного знака по достижению 1 млн. км2 площади особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия).

Конкурс проводится в рамках республиканских мероприятий, проводимых в Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.

Памятный знак будет установлен на выбранной особо охраняемой территории в честь достижения 1 млн. км2 общей площади. Также будет использован в оформлении печатной продукции, а также различной информационной и сувенирной продукции.

Заявки и конкурсные работы принимаются с 10 января по 10 февраля 2017 года по электронной почте: oopt_mop@mail.ru.

В теме письма обязательно указывается «На конкурс макета памятного знака».

Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.

Итоги конкурса будут подведены 17 февраля 2017 года публикацией на официальном сайте министерства. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://minpriroda.sakha.gov.ru/normativno-pravovye-akty-minprirody-rsja-za-2017-god