Минприроды: Незнание закона не освобождает от ответственности

На днях Дирекция биоресурсов и ООПТ Минприроды Якутии выиграла очередное дело в Якутском городском суде республики.

13 декабря состоялось судебное заседание по слушанию дела о жалобе гражданина Х. на нарушение установленного режима особо охраняемой природной территории – ресурсного резервата “Белоозерский” в Намском улусе.

Из материалов дела следует, что нарушитель незаконно находился в местности озера Белое на ООПТ «Белоозерский». Но утверждал, что на территории ресурсного резервата отсутствовали опознавательные знаки. Поэтому он не знал о статусе местности.

Суд не удовлетворил жалобу гражданина Х. по одной причине – территория была оснащена опознавательными аншлагами. Общепризнанный постулат «Незнание закона не освобождает от ответственности» звучит сурово для тех, кто имеет поверхностное представление о своих правах и обязанностях.

Стоит отметить, что сразу после судебного заседания нарушитель природоохранного законодательства заплатил в полном объеме административный штраф.