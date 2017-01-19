Минприроды: Как возродить охотхозяйственную отрасль в Якутии

Министерство охраны природы республики провело анализ изменений в охотхозяйственной отрасли за последние 20 лет. И предлагает Госкомарктики РС (Я) внести предложения, которые могли бы стать основой возрождения охотхозяйственной отрасли.

Охотничье хозяйство как отрасль перестала существовать с распадом СССР. В настоящее время, в силу действующего законодательства об охоте, охотпользователем может быть зарегистрирован и индивидуальный предприниматель, и любой кооператив, состоящий из 3 и более человек, МУП-ы, ГУП-ы, ОАО и другие хозяйствующие субъекты, состоящие из нескольких десятков и сотен человек.

Охотничьи угодья республики закреплены за 412 охотпользователями. При этом, даже самые крупные охотпользователи республики строят свои отношения с охотником-промысловикам на основании гражданско-правовых договоров, не заключая с охотниками трудовые договоры.

Государственная политика в области охотничьего хозяйства, проводимая в настоящее время, коренным образом изменилась. Охотничье хозяйство раздроблено на “мелкие кусочки”. Сегодня на участках функционируют до 40 мелких малодееспособных юридических лиц и ИП — охотпользователей.

Субъекты предоставлены сами себе, им не предоставляется государственная поддержка, за исключением субсидии на вывоз с угодий мяса диких северных оленей, добытых охотпользователями арктических улусов.

Большинство юридических лиц, закрепивших право пользования животным миром, не говоря об ИП, не имея государственной поддержки, не в состоянии содержать в своем штате единицу кадрового охотника. По этой же причине, в охотничьих угодьях продолжается обветшание материально-технической базы.

Давно не ведется научное изучение состояния тундровых популяций диких северных оленей. Не осуществляется усиленная охрана для восстановления их численности на основании научно-обоснованных предложений.

Вопросы государственной политики и государственной поддержки традиционных отраслей Севера, в том числе охотничьего промысла, входят в полномочия Государственного комитета по делам Арктики.

Учитывая вышеизложенное, Госкомарктики РС (Я) необходимо внести предложения, которые могли бы лечь в основу возрождения охотхозяйственной отрасли.