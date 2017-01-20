Минприроды и Совет муниципальных образований подписали Соглашение

Соглашение о сотрудничестве между Минприроды и Советом муниципальных образований подписано 19 января на VI съезде Совета муниципальных образований. Министр Сахамин Афанасьев в своем выступлении перед главами определил основные направления деятельности.

По словам министра, основными направлениями деятельности в 2017 году станут развитие системы особо охраняемых природных территорий, охрана и восстановление лесных ресурсов, экологическое просвещение и создание экологического паспорта республики.

«Успешное проведение Года зависит от активного участия муниципальных образований. В настоящее время практически все районы утвердили Планы мероприятий, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок, снижение негативного воздействия на окружающую среду, проведение работ по благоустройству и озеленению, эколого-просветительские акции», — сообщил министр.

Далее он обратил внимание на участие муниципальных образований в расширении территорий ООПТ.

«Мы с вами продолжим работу по увеличению площади особо охраняемых территорий местного значения, готовы поддержать ваши инициативы. Егор Борисов поставил перед нами задачу в 2017 году расширить территории ООПТ до 1 млн. кв. км», — сказал он.

Также Сахамин Афанасьев заявил, что с участием муниципальных образований будут проведены работы по сопровождению крупных инвестиционных проектов.

«По угледобывающим предприятиям, экологическому мониторингу – в Нерюнгринском районе, по золотодобывающим предприятиям – в Оймяконском, Усть-Майском, Алданском, Момском районах, мониторингу Томторского месторождения – в Анабарском, Оленекском районах, на лицензионных участках нефтегазодобычи – в Мирнинском, Ленском, Сунтарском улусах. Совместно с главами Вилюйского, Алданского, Жиганского улусов будем обеспечивать экологическое сопровождение пусков ракетоносителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный», строительства «Сила Сибири» в Алданском, Олекминском, Ленском районах», — уточнил глава ведомства.

В завершении выступления министр передал символ Года экологии России председателю Совета муниципальных образований – ассоциации межмуниципального сотрудничества Анатолию Кистеневу. Кроме того, стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве сроком на 5 лет.