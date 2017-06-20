Министерство охраны природы объявляет конкурс по экологическому просвещению

В целях формирования основ экологической культуры подрастающего поколения НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и министерство охраны природы Якутии объявляют республиканский конкурс экологических проектов «Экологическое просвещение – наша общая цель!».

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия) по двум номинациям:

«Экологическое воспитание в художественной деятельности» — приз 250 тысяч рублей на реализацию проектов;

«Экологическое просвещение среди молодежи» — приз 250 тысяч рублей на реализацию проектов.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств подпрограммы «Развитие» Целевой программы некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы.

Конкурс проводится с 19 июня по 07 июля 2017 года:

с 19 по 30 июня – прием документов на участие в Конкурсе;

с 3 по 7 июля – проведение конкурсного отбора, определение победителей конкурса, подведение итогов.

Объявление о конкурсе и положение размещаются на сайтах НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и министерства охраны природы РС(Я)