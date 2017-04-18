Международный день Земли: История и традиции

Праздник, отмечаемый 22 апреля, чествует чистую Воду, Воздух, Землю. День, напоминающий всем жителям планеты об экологических катастрофах, день, когда каждый должен задуматься над тем, что лично он «здесь и сейчас» может сделать для решения насущных природоохранных проблем. Это Международный день Земли.

История праздника

История происхождения праздника Дня Земли уходит своими корнями в далекий девятнадцатый век и связана она с американским фермером и биологом Джулиусом Стерлинг Мортоном.

Однажды, обратив свое внимание на пустынную территорию штата Небраска, на которой безжалостно вырубались имеющиеся там единичные, редко растущие деревья для строительства домов и растопки печей, он призвал всех приложить свои усилия к озеленению прерии и учредил приз для того из жителей, кто высадит наибольшее количество деревьев.

В тот день было высажено более одного миллиона саженцев и в честь этого, в 1872 году (по другим данным в 1882 году), по инициативе сенатора штата Висконсин Гайлорда Нельсона был учрежден на государственном уровне официальный экологический праздник — «День Дерева», а отмечать его было решено в день рождения Мортона — 22 апреля.

Около последующей сотни лет это был торжественный день только для жителей этого штата, однако акции, проводимые гражданами под лозунгами защиты окружающей среды по всей территории Америки были замечены правительством, и в 1970 году был введен всеамериканский праздник «День Земли».

Отмечая его, любой из жителей планеты мог: посадить дерево, очистить территорию леса, парка или водоема от мусора, принять участие в мирных митингах, посвященных защите экологии и экосистем, в общем, почувствовать единение с живой природой.

В 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден международный праздник именуемый «День Матери-Земли», соавторами соответствующей резолюции выступило более пятидесяти государств-участниц, а основной идеей было признание того, что планета Земля и все ее экосистема – это общий дом, источник жизни.

Интересные факты о празднике

Традиция празднования Дня Земли включает минутный звон Колокола Мира в разных странах (США, Япония, Россия, Германия, Польша, Турция, Мексика, Австралия, Монголия, Филиппины, Канада, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Узбекистан), призывающий всех задуматься над проблемами сохранности планеты, личной ответственности за недальновидное отношение к природе и о мероприятиях, дающих возможность улучшить экосистему.

Колокол Мира – символ дружбы, спокойствия и солидарности народов.

Каждый год ученые из разных стран мира съезжаются на конференцию для обсуждения за круглым столом глобальных проблем в экологии и путей их разрешения.

Существует и еще один подобный праздник —День Земли в День весеннего равноденствия— 21 марта.

Традиции празднования

В этот день во всех уголках планеты проводятся экологические мероприятия, воспитательные акции для детей и подростков в целью привлечь внимания к глобальным проблемам на Земле.

В разных странах звучит Колокол мира, призывающий людей обратить внимание на красоту планеты и необходимость ее защиты.

День Матери-Земли призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Поэтому в этот день проводятся экологические акции и мероприятия — научные конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.