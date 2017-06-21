МЧС: В ряде улусов прогнозируется высокий класс пожарной опасности леса

МЧС по Якутии предупреждает о повышенной пожароопасности леса в центральных улусах республики в ближайшие два дня.

«Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров», – сообщили в МЧС.

В соответствии с прогнозом Якутского управления Гидрометеослужбы, 22-23 июня ожидается установление высокого IV класса пожарной опасности леса в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Алданском районах, в окрестностях Якутска, сохранение высокого IV класса в Томпонском, Кобяйском районах. 23 июня ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Горном районе.