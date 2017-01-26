Компания «Аэропорт ГСМ Сервис» оштрафована за разлив авиакеросина

230 килограммов авиакеросина разлито в безымянное озеро, расположенное в поселке Жатай. Информация об этом поступила в Якутский комитет охраны природы 18 января. Виновник инцидента наказан.

В Жатае находится Якутская нефтебаза, принадлежащая ОАО Саханефтегазсбыт, откуда в аэропорт Якутска переправляется авиакеросин. Трубопровод, через который перекачивается данный вид топлива, проложен над озером и принадлежит третьему лицу – Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис».

В ходе расследования выяснилось, что течь произошла по разошедшемуся сварному шву 6 декабря 2016 года. По ведомости акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей от 7 декабря, из Якутской нефтебазы было перекачено 60 852 куб м, а в резервуар Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис» поступило 60 622 куб.м. топлива. Таким образом, объем разлива нефтепродуктов на ледовую поверхность составил 230 кг (не литров). Была отобрана проба льда, результат которой показал превышение фоновой концентрации в 2993,6 раза.

«Возмущает факт того, что последствия аварии компания пыталась устранить самостоятельно, не известив при этом ни администрацию поселка Жатай, ни природоохранные органы. Если бы руководство данного предприятия не уволило одного из своих работников, который в отместку сообщил об инциденте в соответствующий орган, мы бы не узнали о произошедшем», — прокомментировали в Минприроды Якутии.

Компания «Аэропорт ГСМ Сервис» оштрафована по статье 8.13 ч. 4 «Нарушение правил охраны водных объектов» на 30 тыс. руб., кроме того выдано предписание о проведении мероприятий по ликвидации разлива и по рекультивации земли, прилегающей к месту разлива.

«К сожалению, компанию не удалось оштрафовать за сокрытие информации об аварийном разливе нефтепродуктов, по которой виновники платят более ощутимый штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде. Согласно утвержденному Постановлению Правительства РФ, виновник обязан известить органы власти об аварийном разливе нефти и нефтепродуктов при разливе от 100 тонн», — отметили в министерстве.