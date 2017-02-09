Год экологии: Эксперты ОНФ готовят предложения

Проблемы экологии, охраны окружающей среды в последнее время вызывают большой резонанс в обществе. И в 2017 году, объявленном Годом экологии в России, к ним будет приковано всеобщее внимание.

Острые проблемы в экологии Якутии обсудили участники дискуссионной площадки «Социальная экология: угрозы и перспективы», состоявшейся 7 февраля в Восточно-Сибирском институте экономики и менеджмента. Обсуждение прошло по инициативе рабочей группы «Образование и культура как основа национальной идентичности» Якутского регионального отделения ОНФ с участием профильных министерств, ведомств и общественности.

Какую работу ОНФ проводит по контролю исполнения поручений Президента России в области экологии рассказала руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основа национальной идентичности» Людмила Цой. Так, одним из направлений этой работы стал проект «Генеральная уборка» Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, создана интерактивная карта, на которой граждане могут обозначить незаконные свалки, чтобы власти приняли меры.

Участники дискуссии затронули широкий круг вопросов по трем блокам – правовые аспекты, «зеленая экономика», экологическое просвещение и культура. Модератором выступил начальник отдела по профориентации и связям с общественностью ВСИЭМ Василий Васильев.

Позицию государственных органов по обсуждаемым вопросам изложил министр охраны природы Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев. Он подчеркнул важность роли общества в совершенствовании федерального и республиканского законодательства в области охраны окружающей среды. «Среди других вопросов перед нами стоит задача экологического просвещения нашего населения. Как раз для этого нужны такие дискуссионные площадки, мнение экспертов по экологическим вопросам», — отметил министр.

Активное участие в обсуждении принял заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС (Я) Афанасий Егоров. Он высказал свою точку зрения по поводу негативного отношения жителей к освоению Томторского месторождения редкоземельных металлов, которое нагнетают, по его мнению, недобросовестные средства массовой информации. Афанасий Егоров также напомнил о необходимости поддержки со стороны общества в решении экологических проблем не только на словах, но и на деле, приведя пример эколога-добровольца Антона Васильева.

В правовой части дискуссии выступил советник юстиции Якутской природоохранной прокуратуры Петр Александров. «Считаю правильным, что общественность, в лице ОНФ или других организаций, требует соблюдать законодательство и решать проблемы а экологии. Экологические проблемы, ведь это не чьи-то проблемы, а наши, каждого жителя региона, города, поселка. С этой точки зрения, надо быть требовательным к себе, более ответственным», — заключил он.

Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я), сопредседатель ЯРО ОНФ Алена Атласова инициировала в прошлом году принятие в республике закона об общественном экологическом контроле. «Обсуждаемые сегодня проблемы назрели, они накапливались годами. Поэтому нам важно услышать мнение экспертов, подключить их к работе. Я занимаюсь здоровьем детей, поддержкой семей, и понимаю, что все взаимосвязано, все влияет на наше здоровье, что касается экологии», — отметила Алена Атласова.

Своим мнением по обсуждаемым вопросам поделились известные общественники. Иван Бурцев посвятил двадцать лет защите природы вилюйских районов, пострадавших от техногенного влияния. Он призвал обратить внимание на возможный вред от разработки месторождений радиоактивных руд на территории республики.

Опыт муниципальных образований в области охраны природы осветил в своем выступлении заместитель главы Нюрбинского района Леонид Ким. Как известно, в Нюрбе активно развивается алмазодобывающая промышленность.

Многих волнует вероятность негативных экономических и экологических последствий реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар». Точку зрения части населения, считающих, что этот закон ущемляет права коренных жителей, выразил представитель общественного движения «Сир» Иван Степанов. Он предложил ОНФ взять на свой контроль реализацию «дальневосточного гектара» в Якутии.

С предложениями по вопросам социальной экологии выступили преподаватели ВСИЭМ. Зав. кафедрой экономики и бухгалтерского учета Светлана Сидорова рассказала о предпосылках возникновения и стратегии развитии так называемой «зеленой» экономики. В развитых странах уже намечается тенденция к снижению углеродных выбросов, внедрению альтернативных видов энергетики, сохранению биоразнообразия. Это могло бы стать ответом на многие проблемные вопросы экологии.

Доцент кафедры экономики Павел Васильев высказал опасения в связи с освоением «дальневосточных гектаров», так как механизм не отработан и могут возникнуть непредвиденные проблемы, к примеру, резкое увеличение количества поселений при отсутствии соответствующей инфраструктуры. Он также предложил организовать студентов в помощь городской администрации для мониторинга посаженных по программе озеленения деревьев.

К обсуждению вопроса озеленения г. Якутска присоединились представители администрации — начальник отдела экологии и обращения с отходами службы эксплуатации городского хозяйства Любовь Бубякина и начальник отдела внешних благоустройств Якутска Анна Габышева. Было отмечено, что в последние годы уделяется больше внимания озеленению города как со стороны администрации, так и со стороны самих горожан. Так, в прошлом году в Якутске посадили 8 тысяч саженцев. Проблема заключается в том, что невозможно проследить за приживаемостью растений и обеспечить им должный уход. В решении этого вопроса может помочь опыт работы Ботанического сада Института естественных наук ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», о котором рассказала директор Саргылана Борисова.

Также было отмечено, что отношение многих жителей к работе по озеленению и благоустройству города оставляет желать лучшего, нет бережного отношения к окружающей среде, к своему двору, улице. И здесь важное место занимает воспитание подрастающего поколения. В Якутии одной из первых в стране был принят закон «Об экологическом образовании и просвещении». Во многих школах накоплен положительный опыт такого воспитания. Учитель биологии Маганской средней школы Зоя Сидорова рассказала о привлечении школьников к решению экологических проблем села через социальные проекты. В Хатассах также существуют экологические проблемы с водоснабжением и строительством газопровода через реку, об этом дети тоже должны знать, отметила учитель биологии Хатасской школы Зинаида Жиркова.

Говоря об экологии, особенно социальной, нельзя забыть о защите животных. В последнее время широко обсуждается проблема бродячих, безнадзорных животных в городе Якутске и в республике в целом, не прекращаются случаи нападений собак на людей. На этом фоне громко прозвучал скандал, связанный с пунктом приема и передержки животных, в котором практикуется эвтаназия. Об этой проблеме высказались зав.кафедрой рекламы и связей с общественностью ФЛФ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Оксана Сальникова и управляющая пунктом передержки животных Якутска Валентина Дроздова. В настоящее время в качестве решения предлагается схема «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Журналист Марина Сантаева отметила необходимость целого комплекса решений, в первую очередь, принятие мер для повышения ответственности владельцев, потому что большинство бездомных животных были выброшены хозяевами.

Все предложения участников дискуссионной площадки отражены в резолюции, а выступления будут напечатаны в сборнике, подытожила обсуждение руководитель рабочей группы по образованию и культуре ЯРО ОНФ Людмила Цой. Контроль за исполнением поручений Президента РФ по экологии продолжится, следующее собрание намечено в июне.