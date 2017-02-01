Февраль: приметы, именины, праздники

На этот месяц выпадает один из самых веселых и озорных праздников – Масленица. Начинается подготовка к посевному сезону. Чтобы все сделать правильно, получить потом большой урожай, рекомендуется использовать народные знания и мудрость.

Февраль «рассекает зиму пополам», кроме того, «февраль три часа дня прибавит», «в феврале (на Сретенье) зима с весной встретится». В високосный год, когда в феврале 29 дней, он считается самым тяжелым месяцем в году.

Приметы на весь месяц:

Сильные морозы в феврале бывают только ночью.

Зимой много инея — летом много росы.

Утренняя зорька быстро гаснет — на холод.

Солнце всходит красное — на метель.

Яркие звезды — к морозу, тусклые — к оттепели.

Приметы по дням месяца:

Морозы чередуются с потеплением, потому-то февраль и лютень, и бокогрей. Другое его название — Сечень: именно в этот период получают самую хорошую древесину, в деревьях меньше всего сока. 1 февраля. Макарьев день. Коли капель — в весну раннюю верь. Какова погода первого числа, таков и весь февраль. 2 февраля. Ефим. «На Ефимия метель — вся Масленая неделя метельная». «На Ефимия в полдень солнце — будет ранняя весна». Завизжит метелица — всю неделю прометелится. 4 февраля. Тимофей Полузимник. Ползимы прошло. Тимофеевские морозы. Сшибает рог зиме. Пора не дремать — сохи ладить, телеги поправлять. В этот день пасечники осматривают пчел в омшаниках. Прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно — переносят зиму легко; беспокойное гудение говорит о неблагополучии пчелиной семьи. 6 февраля. Ксения (Аксинья). Аксинья Полузимница, Полухлебница, Весноуказательница. Перелом зимы. «Полузимница пополам — да не ровно делит зиму; к весне мужику тяжелее». «Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока осталась до нового урожая».»Какова Аксинья — такова и весна». Если вёдро — весна красная. 10 февраля. Ефрем Сирин. Ефремов день. «Ефрем Ветродуй принес ветер — к сырому, холодному году». Ветер спутает погоду — быть сырому году. 14 февраля. Звездопад — весна тихая. Небо ночью звездисто — к поздней весне. 15 февраля. Сретенье — зима с весной и летом повстречалась. Сретенские морозы. Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с весной состоялась, а не проглянет — ожидай дальше морозов. Утром снег — к урожаю ранних хлебов, в полдень — средних, к вечеру — поздних. На Сретенье капель — весной дожжок. На Сретенье капель — урожай на пшеницу. 16 февраля. Симеон и Анна. В народе носит название «Починки». Осматривают и чинят летнюю сбрую. Недаром говорится: «Готовь телегу зимой, а сани летом». В этот день варят соломату: «Приехала соломата на двор, расчинай починки». «Лихой домовой ночью заезжает лошадей». В отвращение зла привязывают на шею лошадям кнут и онучи: домовой тогда не смеет дотронутся до лошади, воображая, что на ней сидит сам хозяин. 17 февраля. Никола Студеный. Редкий год на Руси в этот день обходится без морозов. «На студеного Николая снегу навалит гору». «Никола Студеный на мороз тароват». «Лишь бы с Кирилла и Афанасия пережить Власия». Время звериных свадеб. Лисы ударяются в пляс, друг перед другом жеманятся. 18 февраля. Агафья Коровятница. Мученица Агафья почиталась среди крестьян как покровительница домашнего скота. «На Агафью коровья смерть по селам ходит». По поверью, чтобы не пускать ее во двор и предохранить коров от падежа, крестьяне хлевы убирают старыми лаптями, пропитанными дегтем, от которых коровья смерть бежит без оглядки. 19 февраля. Вукол Телятник. «На святого Вукола телятся жуколы (так называли коров и телят, рождающихся в феврале месяце)». «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Заботились о благополучном исходе весеннего отела коров. Морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое лето. 21 февраля. Захарий Серповидец. Достают и осматривают серпы. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. «На Захария Серповидца гляди серпы на лето». Захарию Серповидцу молятся бабы-жницы. В этот день достают серпы и кропят крещенскою водою. «Не тогда серпы точить, когда на жниво идтить». 23 февраля. Прохор. Прохор и Влас: никак скоро весна у нас. «Об ину пору мороз обожжет на Власия до слез». 24 февраля. Власий. Власьевские морозы. Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ведом, за Прохором следом. Мороз запел — санный след оледенел. «Пришел Власьев день, пришли и Власьевские морозы». «Власий, сшиби рог зиме». «Власьевские утренники подошли, держи ухо востро!». Власьевские оттепели: «Власий след от полозьев как маслом мажет». Власий почитался покровителем скота. «Власьев день — коровий праздник».

Народные именины:

3 — Максим, Евгений, Анастасия

5 — Геннадий

6 — Ксения, Иван

7 — Григорий, Виталий

8 — Аркадий

12 — Василий, Григорий, Иван

13 — Никита, Виктор

16 — Анна, Николай

17 — Георгий (Юрий), Кирилл

19 — Иван, Кристина, Мария

21 — Федор

23 — Валентина

24 — Дмитрий, Всеволод

25 — Алексей

26 — Зоя, Светлана

27 — Кирилл