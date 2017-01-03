Эксперимент: В Якутии бизонов выпустят на свободу

В рамках международного и межрегионального сотрудничества на территории региона растет популяция овцебыков и бизонов.

«По результатам мониторинга, численность овцебыков в республике превысила 1800 особей, а лесных бизонов увеличилась на 30 телят и достигла 171 головы», — сообщает Управление по работе со СМИ Администрации главы и правительства республики со ссылкой на информацию Минохраны природы.

В 2006 году в Якутию для размножения было завезено стадо из 30 лесных бизонов из заповедника Элк-Айленд, подаренных правительством Канады. В 2017 году в рамках Года экологии планируется экспериментальный выпуск партии лесного бизона в естественную среду обитания.

Эксперимент по разведению овцебыков на территории республики проводится с 1996 года. В Якутию несколькими партиями было завезено более ста особей из Таймыра. В настоящее время они свободно передвигаются стадами до нескольких десятков голов, питаясь подножным кормом.

Что касается других копытных животных, то, по сравнению с 2015 годом, наблюдается положительный рост численности лося, косули и кабарги. Опасения вызывает яно-индигирская популяция диких северных оленей, которая остается в состоянии глубокой депрессии.

«В целом численность большинства охотничьих ресурсов в Якутии сохраняется на достаточно высоком уровне, обеспечивающем их использование», — отмечают в Минохраны природы.