Департамент по лесным отношениям подвел итоги операции «Ель»

Перед Новым годом выявлено 4 случая незаконной рубки хвойных насаждений с ущербом 1 350 руб. Нарушителям лесного законодательства наложены штрафы на сумму 12 тысяч рублей.

Операция «Ель» в Якутии проводилась для предотвращения незаконных рубок молодых хвойных деревьев с 1 по 31 декабря 2016 года. Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции организовали 8 стационарных постов и 14 совместных передвижных групп для проверки автотранспорта. Всего проведено 197 рейдов.

По телевидению и радио проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдения лесного законодательства, опубликованы статьи в печатных изданиях, распространены листовки, проведены индивидуальные беседы.

Департамент по лесным отношениям напоминает, за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственности. О фактах незаконной рубки просям сообщать в соответствующее лесничество или в Департамент по лесным отношениям по тел. 8 (4112) 50-74-33.