Якутия и Ямал обменялись «Рукопожатием регионов»

В Москве прошел форум межрегионального сотрудничества представительств субъектов Российской Федерации «Рукопожатие регионов». Особое внимание якутского представительства было уделено Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 2011 году Якутия и Ямал подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Как отметил Юрий Куприянов, объединение усилий двух регионов как арктических территорий эффективно проявляет себя в различных сферах жизнедеятельности. «Результативным становится обмен опытом в области поддержки и развития традиционных отраслей сельского хозяйства – оленеводства, звероводства, охотпромысла и рыбодобычи», – сказал постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов.

Юрий Куприянов поздравил руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при правительстве РФ Дмитрия Захарова с 25-летием образования представительства и отметил, что учреждением проделана большая и значимая работа по представлению и защите интересов автономного округа. «Уверен, что будущие совместные проекты привнесут динамику в развитие перспективных направлений сотрудничества и напрямую отразятся на качестве жизни населения наших регионов», – сказал постпред Якутии.

В рамках форума прошло заседание совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве Российской Федерации. На заседании совета участники утвердили положение о совете, состав секретариата, сформировали рабочие группы.

В форуме приняли участие представители Магаданской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского края, Ханты-Мансийского, Ненецкого автономного округа, республик Татарстан, Дагестан и других регионов.