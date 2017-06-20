Выборы мэра Якутска пройдут 10 сентября

Депутаты Якутской городской Думы определились с днем выборов главы столицы республики – они пройдут 10 сентября. Дату назначили в связи с окончанием срока, на который был избран действующий мэр Айсен Николаев.

«Полномочия главы городского округа, избранного на выборах 4 марта 2012 года сроком на 5 лет, истекают 10 сентября 2017 года. Согласно федеральному закону следующие выборы должны проводиться во второе воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок», — пояснил председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев.

Депутаты гордумы приняли дату выборов единогласно, сообщает департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям окружной администрации города.