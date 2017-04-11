Выборы мэра Якутска: «Единая Россия» продолжает прием заявок на участие в праймериз

До 27 апреля якутяне могут подать заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» на определение кандидата для участия в выборах главы Якутска. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель исполкома регионального отделения ЕР Дмитрий Никифоров.

«Пока заявки подали шесть человек. Ограничения количества участников предварительного голосования не существует. Главное, чтобы он был членом нашей партии или беспартийным. Кроме того, в случае проигрыша участники не должны идти на выборы самовыдвиженцами или представлять другие партии», — отметил Дмитрий Никифоров.

Победитель предварительного голосования будет определяться 28 мая текущего года. Первое место даст право представлять единороссов на сентябрьских выборах главы Якутска.

Руководитель исполкома регионального отделения уточнил, что на сегодняшний день подали заявления действующий глава Якутска Айсен Николаев, генеральный директор ОО «Социальная поддержка студентов и молодежи ФОКС» Николай Потапов, генеральный директор научно-экспертного центра «Право» Олег Яхонтов, известный телеведущий и общественник Андрей И (Хорошев), директор «Центра технического творчества» города Якутска Святослав Сафронеев и директор ООО «РосПрофи» Ирина Высоких.