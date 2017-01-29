Путин и Трамп провели первые переговоры

Стороны выступили за нормализацию отношений государств и «выведение их в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов» президент Владимир Путин и миллиардер Дональд Трамп, избранный президентом США, провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер еще раз поздравил бизнесмена с победой и пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы. Он также отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», отметили в администрации президента.

«В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов«, — говорится в сообщении. Также в ходе разговора обсуждалось развитие торгово-экономических отношений между странами.

В Кремле напомнили, что в 2017 году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США, «что само по себе должно стимулировать возвращение к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству, которое отвечало бы интересам двух стран, стабильности и безопасности во всём мире».