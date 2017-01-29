Премьер Баварии выступил за снятие санкций против России в этом году

Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Ангелы Меркель по правящей коалиции, выступил за скорейшее снятие антироссийских санкций и возвращение России в «большую восьмерку» (G8).

«Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8«, — заявил политик изданию Bild am Sonntag.

По мнению Хорста Зеехофера, необходимо разъяснять различные точки зрения касательно, например, присоединения Крыма к России, а также стремиться к разумным экономическим отношениям.

Политик также поздравил американского президента Дональда Трампа с назначением и пригласил его посетить Баварию. «Трамп был избран на демократических свободных выборах. Это необходимо уважать», — заключил он.