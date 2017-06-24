Пленарное заседание парламента Якутии состоится 4-5 июля

Спикер парламента Александр Жирков согласовал проект повестки тридцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), проведение которого запланировано 4-5 июля.

В проект повестки предварительно включено 40 вопросов. Пленарное заседание начнется с обсуждения кандидатуры Ирины Подмазковой на подтверждение полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия).

Будут рассмотрены кандидаты на должности мировых судей по следующим судебным участкам: № 32 Усть-Майского района, № 36 Эвено-Бытантайского района, № 47 и № 62 г. Якутска.

Далее на рассмотрение вносится проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)».

В блоке бюджетных вопросов планируется рассмотреть в первом чтении проекты республиканских законов: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2016 год» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

В режиме первого чтения депутаты примут решения по следующим законопроектам, инициированным Правительством республики,: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения»; «О внесении изменений в статью 24.10 Земельного Кодекса Республики Саха (Якутия)».

В ходе ХХX (очередного) пленарного заседания будут рассмотрены в первом чтении следующие проекты законов, разработанные народными депутатами республики: «О внесении изменений в статью 2 и статью 17 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И.Еремеева, П.П.Пинигина, А.И.Слепцова, С.А.Ларионова, О.В.Балабкиной, А.А.Кошукова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, П.П. Пинигина, А.И. Слепцова, С.А. Ларионова); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, П.П. Пинигина, А.И. Слепцова, С.А. Ларионова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, О.В. Балабкиной, А.А. Григорьевой); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов В.А. Местникова, Д.В. Саввина, А.И. Корякина, В.М. Прокопьева); «О внесении изменения в статью 13.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.А. Кошукова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А. Григорьевой, А.Н. Атласовой).

Народные депутаты обсудят республиканский законопроект о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Чычымах муниципального образования «Амгинский наслег» Таттинского улуса.

В режиме второго чтения будут рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в статью 10.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)»; «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)».

Также на пленарном заседании планируется обсудить и принять решения по следующим проектам постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн): «Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2016 год»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 37 Закона Российской Федерации «О недрах» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Российской Федерации «О недрах»; «О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года № 71-17-2017 на отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1221-З № 1337-IV «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О перевозке детей в Республике Саха (Якутия)»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Об обеспечении населения арктических и северных улусов социально значимыми продовольственными и промышленными товарами»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2017 года»; «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Евсеева Матвея Николаевича».

Традиционно пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.