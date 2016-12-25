Избран новый состав политсовета ЯРО «Единая Россия»

На состоявшейся 24 декабря отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения «Единой России» избран новый состав политсовета. В него вошли 42 человека.

В работе конференции приняли участие свыше 90 делегатов, представляющих первичные отделения партии. По информации секретаря ЯРО ВПП «Единая Россия» Александра Ноговицына, сегодня в Якутии состоят на учете 30 282 члена партии, объединенных в 715 первичных и 36 местных отделений.

С 2012 по 2016 годы в партию вступили 2194 человека. Добровольно вышли 289 человек, исключены из партии в связи со смертью, признанием недееспособным, утратой российского гражданства и утратой связи с партией 669 человек, приостановили членство 22 человека, исключены по обстоятельствам дискредитации и нарушения партийной дисциплины 25 человек. За указанный период отмечается увеличение численности членов партии в республике на 2,6%.

«В апреле 2015 года мы в соответствии с указаниями федеральных органов партии приняли решение руководствоваться при приеме новых членов, создании первичных партийных организаций приоритетом качества над количеством. Лидер и основатель нашей партии Владимир Путин требует, чтобы мы всегда и во всем действовали в интересах людей. Нам не нужны случайные попутчики, использующие партию в корыстных целях. И эта стратегия развития региональной организации останется неизменной», — отметил Ноговицын.

Напомним, он переизбран секретарем Якутского регионального отделения «Единой России» на второй срок. «За» проголосовали 70 делегатов из 90. Альтернативной кандидатурой стал депутат Госсобрания (Ил Тумэн),

директор ГБУ ПЭСАЗ»Лена» Дмитрий Семенов, набравший 20 голосов.

Также на конференции был избран новый состав регионального политсовета партии в составе 42 человек. В него вошли глава республики Егор Борисов, спикер парламента Александр Жирков, депутаты Госсобрания Елена Голомарева, Алексей Еремеев, Ольга Балабкина и другие. Кроме того, избраны ректор СВФУ Евгения Михайлова, гендиректор НВК «Саха» Иван Андросов, директор страховой компании «Стерх» Семен Березин, министр охраны природы Сахамин Афанасьев, глава Якутска Айсен Николаев и другие.

Отметим, что в качестве новых членов политсовета были предложены кандидатуры главы Оленекского района Александра Иванова и первого замминистра по развитию институтов гражданского общества Ивана Луцкана. Однако они не набрали необходимого числа голосов.