Губернаторы возглавят борьбу с муниципальной коррупцией

Губернаторы должны будут вести антикоррупционный контроль за главами муниципальных образований. Такой законопроект одобрила 27 января Госдума, притом что муниципальное самоуправление, по Конституции, не входит в систему госвласти.

Гарантией от произвола глав регионов депутаты сочли то, что отставки мэра они смогут требовать лишь в судебном порядке. Эксперты уверены, что антикоррупционный контроль на уровне МСУ можно было передать гражданскому обществу.

Президентский законопроект вносит поправки в восемь законов, сообщил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Большинство поправок, по его словам, призваны «унифицировать требования, которые содержат ограничения и запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством» для чиновников. В частности, в 2014-2015 годах для муниципальных служащих были законодательно установлены такие же требования, как и для госслужащих: декларирование доходов и расходов, запрет на открытие счетов в зарубежных банках и др. Но вопрос о контроле за главами муниципалитетов, муниципальными депутатами и служащими в органах МСУ остался нерешенным. Этот пробел призван ликвидировать законопроект. Как пояснил господин Минх, муниципальные главы должны будут «информировать о своих доходах» главу региона. Между губернатором и мэром «будет установлен более прямой контрольный механизм», считает полпред президента. «Процедура этого контроля» будет уточнена в законах, которые предстоит принять региональным парламентам.

В случаях, «когда будут выявлены нарушения антикоррупционных мер», глава региона сможет ставить вопрос о прекращении полномочий главы муниципалитета. «Губернатор отвечает за все, что происходит на территории субъекта«,— подытожил господин Минх.

Среди уголовных дел, возбужденных против должностных лиц, половина приходится на «глав муниципальных образований, муниципальных служащих и депутатов», сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Наделение губернаторов правом контроля будет способствовать оперативному выявлению нарушений антикоррупционного законодательства», уверен он. «А право принимать меру к досрочному прекращению полномочий должностного лица послужит профилактике коррупционных правонарушений на уровне МСУ«,— заявил господин Пискарев.

Никто из депутатов не придал значения тому, что губернатор получит дополнительное полномочие в отношении МСУ, которое, по Конституции, не входит в систему госвласти. Даже коммунистов не встревожила перспектива возможного произвола губернаторов против «неугодных» мэров. На этот случай «предусмотрен фильтр судебной системы», заявил член фракции КПРФ Михаил Щапов. Однако Гарри Минх подчеркивал, что губернатор сможет обращаться в суд только с требованием отставки сити-менеджера. Во всех иных случаях этот вопрос будут решать муниципальные депутаты.

«Контрольные полномочия у губернатора есть и сейчас, например, в вопросах целевого расходования бюджетных средств на уровне МСУ«,— заявил «Ъ» глава думского комитета по федеративному устройству и вопросам МСУ Алексей Диденко (ЛДПР). В случае же с противодействием коррупции проблема в том, что у МСУ «недостаточно полномочий», пояснил господин Диденко: «На запрос муниципальных депутатов о недвижимости или счетах главы поселения не ответит ни Росреестр, ни банк».

В итоге законопроект был одобрен единогласно — 424 за.

«Именно на муниципальном уровне антикоррупционный контроль следует передавать структурам гражданского общества«,— заявила «Ъ» вице-президент международной организации антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова. Такова, по ее словам, международная практика, эффективность которой подтвердили, в частности, активисты калининградского центра Transparency International. «Итоги их исследований в 85% случаев были подтверждены официально и по ним приняты решения»,— сообщила она. Эффективность губернаторского контроля, по ее прогнозу, ограничится расширением штата работников контрольно-ревизионных структур в каждом регионе.