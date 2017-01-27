Губернаторы смогут контролировать расходы мэров и местных депутатов

Новой функцией руководителей регионов станет контроль за достоверностью деклараций глав муниципалитетов, муниципальных депутатов и служащих органов местного самоуправления. Принять в первом чтении президентские поправки депутаты могут на сегодняшнем заседании Госдумы.

Напомним, что мэры, главы муниципалитетов, муниципальные депутаты и служащие МСУ по закону обязаны декларировать доходы и расходы, имущество, а также не иметь счетов в зарубежных банках. Однако за прошедшие годы так и не был выработан механизм контроля за соблюдением этих антикоррупционных мер, сообщил «Российской газете» первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. Поэтому в поправках, которые внес в Госдуму Владимир Путин, прописано решение этой проблемы.

В случае предоставления неправильных или неполных данных глава региона сможет обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий служащего в орган местного самоуправления либо подать в суд.

Профильный комитет единогласно поддержал поправки. Глава комитета Василий Пискарев доказывал их важность, ссылаясь на статистику: более 50% коррупционных преступлений совершаются руководителями и депутатами МСУ. Поправки логичны: публично отчитываются высшие должностные лица, и их проверяют — так и местные чиновники не должны оставаться без контроля. Сейчас привлечь мэра к ответственности за коррупционные нарушения может только местный совет депутатов, который, очевидно, в большинстве случаев не рискнет предпринимать такие действия.

В профильном комитете считают, что инициированное президентом нововведение поможет выстроить единую антикоррупционную вертикаль во всех органах и ветвях власти.