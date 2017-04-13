Госдума одобрила перенос выборов президента на 18 марта

Революция в избирательном законодательстве — так в Госдуме назвали реформу, которая была одобрена на пленарном заседании в первом чтении. Главные новшества — перенос президентских выборов с 11 на 18 марта, отмена неудобных для граждан открепительных удостоверений, упрощение правил для наблюдателей. В результате выборы в России будут проходить более честно и открыто, заверили парламентарии.

Самая нашумевшая новация пакета поправок, которые внесли члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков, — изменение даты президентских выборов, пишет «Российская газета». В 2018 году выборы президента должны были прийтись на неделю, на которую выпадает Международный женский день. Кроме того, 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией — и этот праздник, по мнению парламентариев, не только не отвлечет избирателей, а, наоборот, создаст своего рода «патриотический стимул». «Это позитивное совпадение, — заметил основной автор поправок сенатор Андрей Клишас. — Воссоединение поддержано и всеми партиями, и обществом».

Основные споры в Госдуме разразились на тему другой ключевой новации пакета поправок — отмены открепительных. Менять нынешнюю процедуру понадобилось из-за неудобства ее для избирателей. Конституционный суд РФ ранее указывал на такого рода неудобства для граждан, напомнил Клишас.

«Теперь любой избиратель, находящийся в день голосования в командировке, отпуске, на лечении, проживающий или работающий вдалеке от места постоянной регистрации, сможет без лишних сложностей проголосовать там, где пребывает, подав заявление», — объяснил глава профильного комитета по законодательству Павел Крашенинников, член фракции «Единая Россия». Например, это коснется и сотрудников полиции, охраняющих порядок на выборах. Они смогут проголосовать, не отходя от рабочего места.

Теперь гражданин должен не позднее чем за три дня до выборов подать заявку на голосование на участке, который находится по месту фактического пребывания избирателя. Сделать это можно будет по электронной почте или по телефону в Центр обработки обращений, который будет создан Центризбиркомом. По прогнозам комиссии, эта мера существенно увеличит явку на выборах. Как добавил депутат Виктор Пинский («Единая Россия»), для тех избирателей, которые не смогут уложиться в срок, чтобы уведомить избирком, «будут созданы пятьсот универсальных участков в стране, где можно будет сделать это прямо в день голосования».

При этом, чтобы один избиратель не смог подать несколько заявлений, будет создана единая база данных с информацией обо всех поданных заявках.

За недобросовестные действия в связи с выборами устанавливается административная ответственность. Так, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей. Такой же штраф полагается за выдачу бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или отдать голос повторно. Ответственность за неоднократное административное правонарушение составит 50 тысяч рублей. А в перспективе может быть установлена и уголовная ответственность для нарушителей на выборах — такую рекомендацию дал профильный комитет.

Еще одно новшество, направленное на честность выборов, касается наблюдателей. В частности, исключается требование о заблаговременном направлении в избирком их списка. Отменяется и правило обязательного направления наблюдателя только на один избирательный участок.