Гаврил Корякин: «Единая Россия» выполнит все предвыборные обещания

Главный итог XVI отчетно-выборного съезда «Единой России» заключается в том, что ключевые политические игроки вынуждены считаться с позицией ведущей партии в стране. Об этом ЯСИА сообщил председатель Вилюйского районного совета депутатов, секретарь местного отделения партии Гаврил Корякин.

«В ходе работы дискуссионных площадок съезда даны ответы на многие волнующие вопросы. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников рассказал о приоритетах партийцев в сфере агропромышленного комплекса. «Единая Россия» взяла на себя ответственность за решение самых значимых вопросов для российского села, все они нашли отражение в программе партии. Эти подходы получили поддержку. Съезд показал, что партия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания», — отметил Гаврил Корякин.

21-22 января 2017 года в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», участие в котором приняли более трех тысяч человек.