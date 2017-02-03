Форум «Арктика – территория диалога» в Архангельске посетит Владимир Путин

Опубликована деловая программа IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», ключевой темой которого в этом году станет человек.

В ходе форума, который пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске, запланировано проведение свыше 40 мероприятий, в числе которых 32 тематических сессии и дискуссии, 2 пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Организаторы сообщают, что участие в форуме подтвердили более тысячи человек из России и зарубежных государств.

В первый день планируется провести пленарное заседание «Арктика – территория для жизни». Политики и эксперты из разных стран обсудят вопросы конструктивного сотрудничества приарктических государств.

Второй день форума посетит президент РФ Владимир Путин. Вместе с участниками пленарного заседания «Человек в Арктике» он обсудит приоритеты России в реализации арктических проектов.

В рамках тематического блока «Человеческий капитал» пройдут дискуссии об успешно кадровом обеспечении Арктики, формировании эффективной системы комплексной медицинской помощи и применению передовых медицинских технологий. Большое внимание уделят развитию туристического потенциала Арктической зоны.

Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Участники затронут темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.

Вопросы внедрения инновационных технологий, улучшения качества жизни коренных народов, а также проблемы освоения природных ресурсов и энергоснабжения арктических обсудят участники дискуссий блока «Наука и технологии».

На полях форума также пройдут международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.

Форум «Арктика – территория диалога» – одна из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспективного региона на мировом уровне. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ и призвано объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики, повышения уровня жизни населения арктических территорий.