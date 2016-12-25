Александр Ноговицын: Я сконцентрируюсь на партийной работе

Оставивший должность гендиректора ГУП «ЖКХ РС(Я)» депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Ноговицын сконцентрируется на руководстве региональным отделением «Единой России». Об этом он сообщил журналистам после отчетно-выборной конференции партии.

Напомним, 24 декабря на отчетно-выборной конференции Александр Ноговицын был переизбран секретарем Якутского регионального отделения «Единой России» на второй срок. За него проголосовало 70 делегатов из 90.

«Я сменил основное место работы — ушел с поста генерального директора ГУП «ЖКХ РС(Я)». Когда мы встречались с главой республики Егором Борисовым и генеральным секретарем «Единой России» Сергеем Неверовым, шел разговор о том, что руководитель регионального отделения должен в большей степени уделять внимание партии. Работая в ГУП «ЖКХ РС(Я)», это было довольно сложно. Поэтому сейчас сделаю упор на партийном строительстве, анализе работы местных отделений», — сказал журналистам Александр Ноговицын.

По его словам, усиление партийной работы связано с предстоящими выборами: «В 2017 году нам необходимо получить по республике более 3,5 тысячи мандатов (на муниципальном уровне — прим.ред.). Поэтому должны проводить «кадровое сито» — через предварительное голосование, работой с людьми привести к победе наших сторонников и членов партии. Мы обязаны создать основу перед большими выборами (президента РФ в 2018 году — прим.ред.)».