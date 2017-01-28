Александр Ноговицын подвел итоги съезда «Единой России»

Одними из наиболее важных итогов XVI съезда «Единой России» являются усиление роли первичных отделений партии и признание эффективности процедуры предварительного голосования. Об этом заявил секретарь Якутского отделения «Единой России» Александр Ноговицын.

«На пленарном заседании лидер партии Дмитрий Медведев акцентировал внимание на роли первичных отделений. Он отметил, что на сегодняшний день в Генеральном совете не менее 20% постов занимают секретари первичек, а на руководящем уровне в региональных и местных отделениях – не менее 30%. Он выступил с предложением увеличить представительство первичных и местных отделений в Генсовете с 20%, которые сейчас предусмотрены уставом, до 30%. По его словам, благодаря этому в принятии ключевых решений сможет участвовать еще большее количество наших однопартийцев. А обратная связь с избирателями станет лучше. Ведь первичек у нас почти 86 тысяч во всех регионах. Он назвал целью партии создать такое количество первичных структур, которое бы соответствовало количеству избирательных участков в стране. Такой подход позволит, в том числе, обеспечить каждый участок нашими наблюдателями, а значит, повысить чистоту избирательного процесса. Принцип «один участок – одна первичка» должен быть реализован на практике», — сказал Александр Ноговицын.

В начале работы съезда в рамках семи дискуссионных площадок были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты работы в 2017 году.

22 января участники заслушали политический доклад лидера партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, итоговые выступления модераторов дискуссионных площадок.

XVI съезд принял ряд важных кадровых решений, этот партийный форум стал первым для партии после сентябрьских выборов в Госдуму VII созыва, по их итогам «Единая Россия» серьезно превысила результаты предыдущих избирательных кампаний, вернув себе конституционное большинство.

В соответствии с уставом, съезд избрал председателя, руководящие и центральные органы. На пост председателя в ходе открытого голосования избран Дмитрий Медведев.

Делегаты проголосовали за новый состав Высшего совета «Единой России». Его председателем избран Борис Грызлов. В состав бюро Высшего совета вошли 19 человек, среди них – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, ряд губернаторов и министров.

Помимо этого, избран Генеральный совет партии и президиум Генсовета. Секретарем Генсовета на альтернативной основе избран Сергей Неверов.

Новый состав Генерального совета партии обновился на 100 человек. Из 170 человек старого совета осталось 70, в новом избрано 100 человек. Обновление состава президиума Генсовета составило 50%. Динамика обновления в партии была заложена из первичных организаций. Именно этот тренд был сохранен при выборах руководящих органов. Все это говорит о том, что в партии динамично происходит обновление, приходят новые люди, новые идеи, новые предложения. И это не дает ей стоять на месте.

Глава села Чурапча, секретарь Чурапчинского местного отделения Степан Саргыдаев вновь вошел в состав Генсовета.

Центральную контрольную комиссию в составе 15 человек возглавила Ирина Яровая. Депутаты Госдумы Ольга Баталина (проектная деятельность), Сергей Железняк (международная деятельность), Евгений Ревенко (идеология и СМИ) и Виктор Селиверстов (региональная работа) избраны заместителями секретаря Генсовета.

Кроме того, президиум Генсовета избрал Владимира Бурматова главой Центрального исполкома.

«Съезд признал эффективность института предварительного голосования и поддержал предложение председателя партии установить ежегодный Единый день предварительного голосования на выборах в региональные законодательные собрания в течение ближайших пяти лет. Признано, что это повысит конкурентоспособность партии, и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению новых активных сторонников», — отметил Ноговицын.

Республику Саха (Якутия) на съезде представили 18 делегатов, которые приняли активное участие на дискуссионных площадках и на пленарном заседании съезда. Делегацию возглавил Ил Дархан Егор Борисов, в состав делегации вошли депутат Госдумы РФ Галина Данчикова, председатель Госcобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, руководители парламентских комитетов, народные депутаты Елена Голомарева, Алексей Еремеев, Александр Сусоев, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Юрий Куприянов, мэр Якутска Айсен Николаев, председатель Якутской городской Думы, секретарь Якутского местного отделения Александр Саввинов, глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин, глава Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района Иван Семенов, глава Чурапчинского наслега Степан Саргыдаев, замглавы администрации Малтанинского наслега Горного улуса Альбина Алексеева, председатель Вилюйского районного совета депутатов Гаврил Корякин, директор Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА», секретарь Мирнинского местного отделения Равиль Санатулов.

21 и 22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», участие в котором приняли более трех тысяч человек, в том числе 728 делегатов, 450 представителей региональных отделений партии, делегаты от местных и первичных отделений, представители федеральных и региональных СМИ.

На съезде присутствовали представители более 70 дипломатических служб из разных стран мира, более 30 ведущих партий мира прислали свои приветствия.