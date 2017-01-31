Евгений Чекин: Молодые инноваторы республики перенасыщены идеями

Якутск вошел в число 14 городов России, где молодые инноваторы представляют свои идеи на суд федеральных экспертов. 30 января в федеральном университете начал работу региональный этап Всероссийского конкурса инновационных бизнес-проектов Open Innovations Startup Tour.

Председатель правительства республики Евгений Чекин подчеркнул, что форум должен вдохновить молодежь на занятие предпринимательством, а также свести с теми людьми, которые могут оказать им серьезную поддержку.

«Молодежь и предпринимательство – это такой симбиоз, который вселяет нам уверенность в будущем. Молодые инноваторы республики перенасыщены идеями. Надеюсь, это мероприятие систематизирует их представление о том, как правильно подавать идею, и в будущем мы увидим успешные истории проектов», – отметил он.

Предпринимательство и успешный бизнес невозможны, если люди не учатся у других, так считает советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. «Свою компанию я начал, когда мне было 13 лет. Это было 32 года тому назад. Путь был непростой. Самое главное, я постоянно учился. Поэтому запомните следующее: предпринимательство и успешный бизнес невозможны, если вы не учитесь у других», – сказал Пекка Вильякайнен.

Пример интересных бизнес-идей студентам привел директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов: «В населенных пунктах Якутии вместо обычных печей теперь установлены котлы длительного горения: у людей появилось время, и многие начали уделять внимание своему здоровью, занялись скандинавской ходьбой. А также успешным стартапом стало открытие завода по производству красок в Кангалассах три года назад. Продукция данного завода продается от Владивостока до Урала. Сила республики – в наших людях. Мы верим, они – самые умные и креативные».

«Руководство университета уделяет огромное внимание развитию предпринимательства и инноваций. Очень важно, чтобы наши студенты не искали работу, а сами ее создавали», – считает проректор по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок СВФУ Афанасий Саввин.

На Russian Startup Tour участники представят инновационные проекты, пройдут мастер-классы экспертов фонда «Сколково», инноваторы смогут пообщаться с экспертами рынка инвестиций и инноваций. СВФУ на мероприятии представят более 40 студентов и молодых ученых с различными проектами. Закрытие и подведение итогов сессии состоится 31 января в Культурном центре «Сергеляхские огни».