Туйаара Пестрякова возглавила Государственную филармонию Якутии

Кадровым решением правительства республики от 9 января 2017 года Туйаара Пестрякова назначена директором Государственной филармонии Якутии имени Г.М. Кривошапко.

Наталья Базалева назначена художественным руководителем Госфилармонии, сообщает департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства республики.

Туйаара Пестрякова в 2002-2016 годы работала в министерстве культуры и духовного развития Якутии. С 2010 по 2016 годы – первый заместитель министра культуры и духовного развития.