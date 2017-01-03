Президент России утвердил изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «важно было внести поправки в закон до 1 февраля, когда начнется третий этап реализации программы и получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России». Поэтапность реализации закона в том числе была обусловлена необходимостью его доработки с учетом правоприминительной практики.

Александр Галушка отметил большой интерес граждан России к получению земли на Дальнем Востоке. «На сегодняшний день 30 тысяч дальневосточников обратилось за получением «дальневосточных гектаров», и эта цифра ежедневно увеличивается, — сказал министр. — В декабре завершен социологический опрос ВЦИОМ. Он показал, что более 60 процентов граждан поддерживают это начинание, 14 процентов россиян готовы рассматривать перспективу получения гектара и переселения на Дальний Восток. А 14 процентов от общей численности граждан Российской Федерации (145 млн человек) – кратно больше, чем живущих сейчас на Дальнем Востоке (6,2 млн человек)».

Внесение изменений в закон о «дальневосточном гектаре» инициировано группой сенаторов с учетом правоприменительной практики, предложений дальневосточных регионов и федеральных ведомств.

Принятые поправки усилят роль органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков. В частности, субъекты смогут по инициативе губернатора принимать региональные законы, устанавливающие территории, которые исключаются из-под действия закона с указанием их площади и основания для этого.

Закреплены исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю, уточнены сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе, в большей степени защищены интересы граждан, получивших свои участки до 2001 года — времени введения в действие Земельного кодекса.

С принятием поправок закон обязывает проводить проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов. Срок подготовки и направления ответа по такому запросу не может превышать пяти рабочих дней.

Как уточнил глава Минвостокразвития, мониторинг за реализацией закона будет продолжен совместно с сенаторами и депутатами, при необходимости будут инициированы новые поправки и уточнения.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась в определенных «пилотных» муниципалитетах дальневосточных регионов. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» будет выдаваться любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган или МФЦ в бумажном виде, а также в онлайн-режиме в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ.