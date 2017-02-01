Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области науки, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявить

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ТОРГОВКИНУ Ярославу Ильичу, руководителю группы геоинформатики Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова» Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск;

ЧАЛОЙ Ольге Николаевне, ведущему научному сотруднику, заведующей лабораторией геохимии каустобиолитов Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем нефти и газа» Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

1 февраля 2017 года

№ 80-РГ